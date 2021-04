Uno scatto in avanti. Di circa due mesi. A farlo è il Galà dei Castelli, meeting e fiore all’occhiello di Bellinzona. Gli organizzatori hanno deciso di posticipare l’edizione 2021, che non si terrà dunque il 1. luglio ma il 14 settembre. La decisione è stata presa in accordo con Swiss Athletics e, in particolare, alla luce di un calendario già piuttosto intasato. La data originale cadeva infatti pochi giorni dopo i Campionati svizzeri di Langenthal (26-27 giugno) e il meeting di Lucerna (29 giugno). Il tutto rendendo incerta la presenza di alcuni importanti atleti elvetici, chiamati altresì a preparare le successive Olimpiadi di Tokyo. Non da ultimo, spostando l’evento si spera di poter accogliere al Comunale più spettatori possibili.