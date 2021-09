«L’altro giorno ho mangiato un gelato, ieri sono andato a visitare i castelli. Sì, sto anche un po’ facendo il turista, ma d’altronde è impossibile resistere alla tentazione dato che Bellinzona è una città bellissima». Andre De Grasse, uno degli uomini più veloci al mondo, si è fermato. Il fascino della capitale ticinese ha stregato anche lo sprinter canadese, fresco campione olimpico nei 200m ai Giochi di Tokyo. Un aspetto, in particolare, stuzzica il 26.enne: «Il fatto che qui si parli italiano mi incuriosisce. Sono andato a informarmi sulla storia della regione, per comprenderne il motivo. Non voglio però che ci siano fraintendimenti: sono qui per correre e non vedo l’ora di farlo al Galà di domani sera».

L’oro olimpico e il profeta Bolt

Un appuntamento che il 26.enne dell’Ontario vuole vivere...