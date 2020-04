La fiamma olimpica, arrivata in Giappone lo scorso 20 marzo dalla Grecia, non verrà più esposta al pubblico a Fukushima, dove avrebbe dovuto restare fino a fine aprile. Lo ha annunciato oggi il comitato organizzativo dei Giochi di Tokyo, rinviati dal 2020 al 2021 (23 luglio - 8 agosto). La decisione è dovuta all’intenzione del governo nipponico di dichiarare lo stato d’urgenza in sette regioni del Paese a causa del moltiplicarsi di contagi da coronavirus.