Ogni tanto una ventata di fortuna non guasta. E, a volte, l’incoscienza paga. Il Velo Club Monte Tamaro aveva accettato una «missione impossibile»: organizzare in soli due mesi gli Europei di cross country, lasciati per strada dalla località austriaca di Graz. Sarebbe stata una sfida ostica in tempi normali. Immaginate in piena pandemia, con tutte le problematiche relative alla sicurezza e alla protezione della salute. Fortuna vuole che la seconda ondata di contagi, in quei giorni, stesse solo cominciando a manifestarsi con tutta la sua virulenza. Se la manifestazione si fosse svolta anche solo una settimana più tardi, le autorità politiche e sanitarie non l’avrebbero autorizzata. Insomma, agli audaci presieduti da Marzio Cattani, è andata bene. In tutti i sensi.