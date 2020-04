Lo sport non ha perso la speranza. Ogni giorno si registrano cancellazioni, ma c’è ancora chi pensa a come ripartire, se il virus lo consentirà. Non solo in Europa, ma anche nelle leghe americane. La NBA del basket e la NHL dell’hockey si sono fermate sul più bello, nella volata finale della «regular season». Il campionato di baseball (MLB) sarebbe dovuto partire il 26 marzo, ma è stato rimesso in naftalina. Quello di football americano (NFL) ha invece tempo fino a settembre.

Per decifrare lo sport «made in USA» ai tempi del coronavirus ci siamo affidati a Massimo Lopes Pegna, colui che per oltre trent’anni è stato corrispondente da New York per la «Gazzetta dello sport».

Il margine della palla ovale

Non tutte le leghe sono state colpite allo stesso modo. «La NFL - spiega il nostro interlocutore - continua a sperare di poter cominciare la stagione ai primi di settembre, come da programma. I raduni, però, sono previsti già da metà luglio e il margine non è enorme. Allenarsi è possibile, come dimostrano i calciatori in Germania: a piccoli gruppi, effettuando tamponi e facendo la doccia a casa. Intanto la NFL è già intervenuta sul draft del 23 aprile, che si svolgerà online».

Atlanta, SuperBow 2019. © AP/Morry Gash

Ci pensa il «commissioner»

La prima lega americana a fermarsi è stata la NBA, il 12 marzo, subito dopo la positività al coronavirus di Rudy Gobert, giocatore degli Utah Jazz: «Avevano iniziato a parlare di porte chiuse, ma dopo il caso-Gobert si sono arresi subito», ricorda Lopes Pegna. «È stata una reazione molto tempestiva. Adam Silver, il commissioner della NBA, è un brav’uomo con la testa sulle spalle. È chiamato a fare business, sì, e non per nulla riceve uno stipendio di 10 milioni di dollari all’anno. Ma può anche prendere decisioni impopolari e dolorose. La figura del commissioner è una cosa bella delle leghe americane e dovrebbe far riflettere, tra gli altri, la Lega calcio italiana. Da noi si litiga sempre e non c’è mai unanimità nei principi».

Il commissioner, come spiega Massimo Lopes Pegna, non è un proprietario: «È pagato dai proprietari ma rimane al di sopra delle parti. Gli vengono riconosciute autorevolezza e doti di mediazione. In America non esistono grandi club che pretendono di avere più peso degli altri. L’interesse collettivo viene prima delle singole squadre. Così facendo, sul lungo periodo, i risultati sono migliori per tutti. Basti pensare al sistema del draft, che permette alle squadre più deboli di selezionare i migliori nuovi giocatori e di ribilanciare così le forze in campo. Bisogna pensare al bene collettivo, al prodotto nel suo insieme, senza egoismi. Anche in piena pandemia».

Una delle idee emerse è quella di far giocare tutte le squadre NBA nello stesso posto, a Las Vegas o alle Bahamas. In NHL c’è un progetto simile nel Dakota del Nord, mentre il baseball potrebbe concentrarsi in Arizona.

Le perdite e gli scenari

In caso di cancellazione dei campionati, le perdite per le leghe sportive americane sarebbero enormi. «Restando alla sola NBA, si parla di cifre attorno al miliardo di dollari», racconta Lopes Pegna. «Già ad inizio stagione la lega cestistica si era dovuta confrontare con i danni economici provocati dalla crisi diplomatica con la Cina, scatenata dalle affermazioni pro-Hong Kong di un dirigente degli Houston Rockets».

Chiudere la stagione senza assegnare il titolo, però, è solo l’ultima ipotesi sul tavolo. «Ci sono vari scenari, a seconda di quando si potrà ricominciare. Una delle idee emerse è quella di far giocare tutte le squadre NBA nello stesso posto, a Las Vegas o alle Bahamas. In NHL c’è un progetto simile nel Dakota del Nord, mentre il baseball potrebbe concentrarsi in Arizona. Per la MLB sarebbe un’impresa mastodontica: ogni squadra di baseball gioca infatti 162 partite di regular season. NBA e NHL sono messe meglio, visto che le loro stagioni regolari sono in dirittura d’arrivo. Si potrebbe poi pensare a delle serie di playoff accorciate, al meglio delle cinque partite. Per la NBA il limite entro cui concludere potrebbe essere settembre, concedendo poi un mese di vacanza a chi disputa le finali. Ma ovviamente servirebbe l’approvazione dei giocatori».

Timo Meier, attaccante svizzero dei San Jose Sharks. © AP/Cooper Neill

Meno fretta, più armonia

«Negli States - ribadisce Lopes Pegna - vedo delle leghe sportive più unite. I commissioner godono della fiducia di tutte le parti in causa, destreggiandosi bene tra proprietari, giocatori, network televisivi e detentori di abbonamenti stagionali. Nel complesso, ci sono meno interessi privati rispetto ai principali campionati di calcio europei, gli unici che possiamo davvero paragonare alla realtà americana per giro d’affari. Questa maggiore armonia potrebbe favorire una soluzione».

Tutto dipenderà dall’evolversi della pandemia. Un’incertezza che complica le discussioni e la pianificazione: «Credo proprio che all’Olympic Tower della 5th Avenue a Manhattan, sede della NBA, ci sia un gran fermento tra riunioni e videoconferenze con i proprietari. Questi ultimi non sono tutti dei tipi facili. Penso a Mark Cuban dei Dallas Mavericks, una sorta di Claudio Lotito locale (Lotito è il presidente della Lazio, NdR.)».

«In generale - prosegue Lopes Pegna - mi sembra che in America si affronti la questione con più calma e meno fretta. Intendiamoci, pure negli USA la pressione è elevata, ma la fanno vedere meno. Forse perché i tifosi sono diversi e lo sport non è il principale argomento da bar. Non dappertutto, perlomeno. E quindi la situazione è più gestibile».

Giannis Antetokounmpo dei Bucks. © AP/Mark J. Terrill

Spalle larghe e sindacati

Resta la pressione di chi detiene i diritti televisivi. «Quella è enorme: niente partite, niente soldi. Ma le leghe americane hanno le spalle larghe e non penso che assisteremmo a dei fallimenti. I proprietari sono forti, qualcuno sarà assicurato. Potrebbero però decidere di tagliare gli stipendi dei giocatori: l’eventuale perdita verrebbe suddivisa tra tutti».

Ma i giocatori sarebbero d’accordo? «Hanno dei sindacati molto forti, è vero. E in passato si sono confrontati duramente sui contratti collettivi. Ma una pandemia è una cosa diversa. Non c’è un colpevole. I giocatori lo sanno: se ci sarà una perdita, anche loro dovranno rinunciare a qualcosa. Già ora si stanno facendo in quattro per raccogliere fondi con la giusta sensibilità. Ne va anche del loro rapporto con i tifosi, come si è già visto in passato per i lockout e gli scioperi: in quelle occasioni i fan non compresero le ragioni dei giocatori, vedendo in loro dei ricchi viziati».

Con buona pace di LeBron

Se nei prossimi mesi si tornasse a giocare a porte chiuse, cosa significherebbe per la cultura sportiva americana? Sentite Massimo Lopes Pegna: «LeBron James, all’inizio dell’emergenza coronavirus, disse che a porte chiuse non avrebbe mai giocato. Fu una reazione di pancia, poi qualcuno lo ha fatto ragionare e lui ha capito: nessuno vorrebbe giocare a porte chiuse, ma questo è il prezzo da pagare. Concludo dicendo di percepire un ottimismo di fondo, soprattutto in NBA: per ora stanno pensando a come finire il campionato, non a quando cancellarlo».

©CdT.ch - Riproduzione riservata