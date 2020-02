Un buon Lugano sicuramente per i primi due parziali esce sconfitto al 5 set nella trasferta di VFM. Le ragazze di Buonavita si portano in vantaggio 2-0 giocando una buona pallavolo soprattutto nella fase di battuta muro difesa e gli attacchi di Kantor e Kotnik nel primo set e le buone battute di Chiara Balestra permettono di vincere i primi due parziali. Dopo la pausa i tanti errori in battuta nel 3 set fanno rientrare in partita la formazione locale. Lugano prova a reagire ma adesso a funzionare meglio a muro e difesa è la formazione di casa. Vfm sfrutta al meglio ogni occasione con i suoi centrali sempre pronti in attacco. Nel set decisivo Vfm batte molto meglio Lugano si stacca subito prova a reagire ma ancora un errore in battuta chiude set e partita.