Ci ha provato, la Spinelli. Ma come due anni fa, si è fermata sul più bello. Ancora, come due anni or sono ha visto la SBL Cup prendere la via di Ginevra, nuovamente dopo aver giocato una semifinale sopraffina. Troppo poco purtroppo, perché una Final Four richiede un livello di perfezione costante, non facile da trovare in due partite da giocarsi in meno di 24 ore. Rimane bella a metà dunque Montreux per Massagno, che ora si getterà anima e corpo sul campionato.

Buona la prima

Era iniziato nel migliore dei modi il fine settimana vodese per la SAM, con l'Union Neuchâtel annichilito sabato in semifinale. Durata poco, per merito dei ticinesi, fin da subito bravi a far valere il maggior tasso tecnico. È bastato dunque il 28-12 di un primo quarto di una fattura poi tenuta per il prosieguo, per iniziare...