Con ben quattro atlete in grado di correre il doppio giro di pista in meno di 1’59” e con la miglior prestazione mondiale dell’anno stabilita proprio allo Stadio Comunale di Bellinzona dalla norvegese Hedda Hynne in 1’58”10, la gara degli 800m femminile del Galà dei Castelli, che ha visto protagoniste anche le elvetiche Selina Büchel, seconda, e Lore Hofmann, terza, è stata la migliore al mondo nel 2020, come sottolineato anche dalla World Athletics nella sua revisione di fine anno.