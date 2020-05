Lo sport sta uscendo dalla quarantena. Non fanno eccezione i vogatori, da oltre un mese costretti ad allenarsi a secco. Una situazione che potrebbe pregiudicare l’intera stagione. Ne abbiamo parlato con Christian Stofer, dal 2008 direttore di Swiss Rowing, nonché segretario generale della Coppa della gioventù.

Come vive questo prolungato periodo di inattività a livello competitivo?

«Questo è un momento molto difficile e a volte anche un po’ irreale. Lo sport vive di eventi sportivi e delle emozioni degli atleti. Ho lavorato sodo per far sì che il canottaggio riprenda presto in tutta la Svizzera».

Negli ultimi anni il canottaggio svizzero a livello internazionale ha ottenuto grandi successi a livello internazionale. Cosa deve fare Swiss Rowing per consolidare questi risultati?

«La chiave di tutto sta nella promozione coerente e sostenibile dei giovani talenti. Ogni atleta deve essere sostenuto nel miglior modo possibile. Più ci si vuole avvicinare al vertice internazionale, più alto deve essere l’impegno. Siamo particolarmente interessati ad una collaborazione a lungo termine con gli atleti».

Come direttore, ha contatti regolari con tutti i componenti dei quadri nazionali. Che impressione ha avuto?

«Nella mia funzione di team leader, guido anche la delegazione svizzera in occasione di eventi internazionali dell’élite. Dopo il rinvio dei Giochi olimpici, almeno una decisione è stata presa. Ma questo rinvio significa anche una pausa importante nella pianificazione della vita personale degli atleti, degli allenatori e di tutto lo staff. È come un quinto anno nel ciclo olimpico, con molte incertezze».

La stagione agonistica è compromessa. È pensabile la disputa dei Nazionali a fine giugno?

«Abbiamo già comunicato ai club la settimana scorsa che il campionato svizzero di fine giugno difficilmente si terrà. Stiamo lavorando su una variante per spostare il campionato nazionale in autunno. Swiss Rowing vuole fare tutto il possibile per garantire che anche quest’anno possa essere organizzato il Campionato sempre sul Rotsee».

Oltre ai tre equipaggi già selezionati per Tokyo, ci sono reali possibilità di qualificazione per altri equipaggi rossocrociati?

«È un bene che il CIO abbia confermato i posti di quota conquistati finora e che questi rimangano validi. Ma è anche un bene che l’anno prossimo ci sarà un’altra regata di qualificazione olimpica e che gli atleti che non si sono ancora qualificati avranno la possibilità di qualificarsi. Sono ottimista sul fatto che qui avremo buone possibilità, se penso ai doppi pesi leggeri (donne e uomini), ma anche ad altre possibili barche come il due senza maschile. È un’ottima possibilità per i più giovani».

Il Ticino lo scorso anno è riuscito nell’impresa di portare ben 4 atleti in nazionale: due negli U23 (Filippo Ammirati e Chiara Cantoni) ed altrettanti negli U19 (Luis Schulte e Neel Bianchi). Presumo che sia soddisfatto del lavoro svolto al sud delle Alpi.

«Sì, siamo stati molto contenti di aver potuto selezionare quattro giovani atleti ticinesi. Filippo e Chiara hanno anche vinto delle medaglie. I due juniores Luis e Neel hanno l’opportunità di fare utili esperienze in questa categoria. Tutti e quattro gli atleti sono in pieno allenamento e spero che Neel possa utilizzare la fase attuale per curare il suo infortunio. A tutti e quattro auguro un futuro ricco di soddisfazioni».

Il comitato della Federazione ticinese è intenzionato a portare in Ticino una regata nazionale. Una regata che manca dal 2003. Cosa pensa in proposito?

«Siamo stati informati del progetto lo scorso autunno. Swiss Rowing e gli altri organizzatori della regata hanno accolto con favore l’iniziativa e sono positivi e di supporto al progetto».

In dicembre ci sarà l’assemblea generale di Swiss Rowing. È previsto il rinnovo delle cariche in seno al Direttorio. Visto che i Giochi olimpici si disputeranno il prossimo anno, è pensabile che tale rinnovo venga procrastinato di un anno?

«No, qui si applicano gli statuti. Come ogni quattro anni, ci saranno le elezioni presidenziali. I club riceveranno i documenti e le informazioni pertinenti. Le candidature possono essere presentate dai club entro il 31 agosto 2020. L’elezione è quindi prevista per il 5 dicembre 2020 a Zurigo in occasione della nostra assemblea dei delegati».

Quali le maggiori soddisfazioni quale alto dirigente?

«Sono lieto che questo sport goda di grande popolarità. I club sono attivi nel reclutare forze nuove, investono in attrezzature per imbarcazioni, nella formazione e garantiscono così una supervisione professionale».

