Un’estate vissuta da protagonista. Sempre sorridente e sempre di corsa. Già, per mesi Ajla Del Ponte non ha potuto fermarsi. Archiviata la stagione, il Corriere del Ticino ha però avuto il privilegio di incontrarla senza l’assillo del cronometro. Ecco cosa abbiamo scoperto.

Da quanto tempo Ajla Del Ponte non fa una vacanza?

«L’ultima risale al 2018, a Lisbona. L’anno scorso invece i Mondiali di Doha in ottobre, sommati all’inizio dei corsi universitari, non mi avevano permesso di partire. E il 2020 non è molto diverso. Anzi, a essere sincera preferisco godermi qualche giorno in Ticino, a casa».

Nessun bisogno di fare una valigia dunque?

«Basta valigie! Davvero. Mi viene quasi la nausea a vederle. Soprattutto in agosto è stato un continuo andirivieni. E adesso anche solo pensare di preparare uno...