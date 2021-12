Gareggia in un’epoca in cui il ciclismo è, per distacco, lo sport più popolare. I corridori sono famosi quanto le star hollywoodiane. E qualche volta sul set ci finiscono in prima persona. È il caso di Ferdy Kübler, che in una pellicola del 1948 dice qualche battuta e canta al fianco di Totò.

Kübler si portava dietro la saggezza che hanno spesso i bisognosi. «Pensai prima di tutto a costruirmi una casa, comprai la mia prima automobile soltanto dopo 9 anni di professionismo, ed era una Fiat Topolino», aveva detto a Rinaldo Giambonini che lo intervistava nei primi anni ’60, un lustro dopo il suo ritiro. «Altri, invece, vinte due gare, correvano a comprarsi una fuoriserie». Forse si riferiva al suo grande rivale Hugo Koblet - il celebre pedaleur de charme - che al contrario collezionava bolidi...