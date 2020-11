In occasione della cerimonia di consegna del premio annuale al «Miglior sportivo ticinese» che si è tenuta in forma ristretta negli studi della RSI, il Panathlon Club Lugano ha conferito il Premio Etico 2020 all’Hockey Club Chiasso. La motivazione è da attribuire all’encomiabile presenza della società nel sostenere un loro giovane atleta di nome Davide, protagonista di un bruttissimo incidente di gioco che ha cambiato radicalmente la sua vita. Inoltre, il Panathlon Club Lugano ha annunciato di aver stanziato in favore della famiglia di Davide un contributo finanziario in segno di vicinanza in un momento così difficile. Consegnando il riconoscimento all’HC Chiasso, il presidente Claudio Ortelli ha lodato il lavoro dell’intero comitato e di tutto il mondo dell’hockey ticinese per aver dato un segnale forte di responsabilità, solidarietà e sana amicizia.