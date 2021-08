Yves Mittaz e il suo staff si sono presentati motivatissimi in vista dell’Omega European Masters, che nella prossima settimana (26-29 agosto) tornerà ad animare l’atmosfera, non solo sportiva, sul plateau vallesano di Crans-Montana. «La mancata edizione del 2020 a causa della pandemia da coronavirus, la prima cancellazione dell’evento dalla seconda guerra mondiale, non ci ha tolto l’entusiasmo. Anzi, ci ha spinto a lavorare ancora di più per presentare un torneo all’altezza della nostra fama». Questo, in sintesi, il messaggio che hanno trasmesso gli organizzatori con alla testa il direttore del torneo.

Ci saranno molti campioni e il pubblico potrà ammirarli da vicino. Naturalmente, seguendo le direttive imposte per le ragioni sanitarie che ormai tutti dovremmo conoscere a menadito. Grazie ad...