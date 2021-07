Flückiger e Schurter non si nascondono

Mountain bike

Lunedì è in programma la gara di cross country sulla penisola di Izu - Mathias (n. 1 al mondo) è molto ambizioso: «Non firmerei per l’argento o il bronzo» - Nino, campione in carica, sogna il colpaccio senza pressioni – Colombo: «Tracciato stupendo»