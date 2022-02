Una vita avventurosa quella di Billy Fiske, figlio di un banchiere del New England. Scoprì gli sport invernali a St. Moritz e difese i colori degli Stati Uniti nel bob a cinque. Nella seconda guerra mondiale si arruolò nella Royal Air Force e diventò ufficiale pilota. Sarà uno dei soli sette statunitensi a combattere la Battle of Britain contro la Luftwaffe. Morì sotto i ferri dopo che i tedeschi avevano colpito il suo aereo. Lo ricordano due lastre commemorative. Una a Londra, l’altra a New York.

Nel 1928 siamo ancora in piena euforia da ruggenti anni ’20, la crisi di Wall Street non è nemmeno ipotizzabile, e la gente - come nei romanzi di Scott Fitzgerald - pensa soltanto a divertirsi. Specie a Sankt Moritz e soprattutto gli americani, che in Europa possono prendere sbronze colossali senza...