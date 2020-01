Lo stupore e l’emozione non si placano tra gli appassionati di basket sparsi in tutto il mondo dopo la notizia della morte, avvenuta ieri in un incidente in elicottero, della stella dell’NBA Kobe Bryant e di altre otto persone tra cui anche la figlia tredicenne Gigi. La prima partita di NBA che si è giocata dopo la diffusione della notizia, avvenuta intorno alle 20.30 (ore svizzere) è stata quella tra San Antonio Spurs e Toronto Raptors. I giocatori, dopo un minuto di silenzio prima del fischio di inizio, appena iniziata la partita hanno lasciato volontariamente scadere il cronometro dei 24 secondi, quello che indica la durata massima di ogni azione. 24 era stato infatti il numero di maglia di Bryant a partire dal 2006, dopo aver indossato per anni il numero 8. Più tardi sono cominciate altre partite: durante quella tra Memphis Grizzlies e Phoenix Suns, i primi hanno lasciato scadere il cronometro dei 24 secondi, mentre in risposta i secondi hanno tenuto la palla per 8 secondi nella propria metà campo (un’altra violazione delle regole nel basket), ricordando l’altro numero di Bryant.

L’omaggio di Jordan, Obama e gli altri

A ricordare il giocatore sono state in queste ore innumerevoli personalità mondiali dello sport e non solo. Tra loro anche l’ex presidente USA Barack Obama che in un tweet scrive: «Kobe era una leggenda in campo e aveva appena iniziato quello che sarebbe stato altrettanto significativo un secondo atto. Perdere Gianna è ancora più straziante per noi come genitori. Io e Michelle inviamo amore e preghiere a Vanessa e all’intera famiglia Bryant in un giorno impensabile».

LeBron James, che proprio domenica mattina era stato festeggiato da Bryant per averlo sorpassato al terzo posto nella classifica dei migliori marcatori del campionato americano, ne ha voluto ricordare la grande etica del lavoro, la Mamba Mentality: «Ricordo una cosa che ha detto – ha commentato –: ”Se vuoi essere bravo in questo, o vuoi essere uno dei grandi, devi lavorare”. Non c’è nessuna sostituzione per il lavoro. Aveva zero difetti dal punto di vista offensivo. Zero. Ti tiravi indietro rispetto a lui, lui poteva tirare da tre. Lo incastravi un po’, poteva aggirarti. Poteva sparare da una distanza media. Poteva giocare nel post. Poteva segnare i tiri liberi. Era semplicemente immortale dal punto di vista offensivo, per le sue abilità e la sua etica del lavoro».

«Mentre provo a scrivere questo messaggio – ha dichiarato Magic Johnson, altra leggenda dei Los Angeles Lakers –, la mia mente viaggia. Sono scioccato, ho pianto tutta la mattina per questa notizia devastante: Kobe e sua figlia Gigi sono morti in un incidente in elicottero. Mia moglie Cookie e io siamo distrutti. (...) Lo amo, amo la sua famiglia e amo ciò che ha rappresentato in campo e fuori. L’amico, la leggenda, il marito, il padre, il figlio, il fratello, il vincitore di un Oscar e il più grande Laker di tutti i tempi se n’è andato. È difficile da accettare. Kobe era un leader nel nostro sport, un mentore per giocatori e giocatrici». Poi ha aggiunto sull’amico: «Ha dedicato le sue conoscenze, il suo tempo e il suo talento a tanti, a livello giovanile e di college, a giocatori NBA e a giocatrici WNBA. So che tifosi in tutti il mondo sentiranno la sua mancanza, in particolare a Los Angeles. Era un’icona, ma anche fatto tanto per Los Angeles. Metteva il cuore per aiutare gli homeless e si batteva per i diritti delle donne nel basket. Allenare sua figlia lo rendeva felicissimo».

Anche Michael Jordan si è detto scosso per la scomparsa di quello che definisce «un fratello minore»: «Le parole non possono descrivere il dolore che provo. Amavo Kobe, era come un fratello minore per me», ha commentato.

Oltre a Obama, anche l’attuale presidente USA Donald Trump ha commentato il lutto che ha coinvolto il basket mondiale: «Che notizia terribile. Kobe, nonostante fosse realmente uno dei più grandi giocatori di basket di tutti i tempi, aveva appena iniziato la sua vita. Amava la sua famiglia così tanto e aveva una forte passione il futuro. La perdita della sua bellissima figlia, Gianna, rende questo momento ancora più devastante. Melania e io mandiamo le nostre più sentite condoglianze a Vanessa e alla meravigliosa famiglia Bryant. Possa Dio essere con tutti voi».

Kobe e l’Italia

Bryant, soprannominato «Black Mamba», era nato nel 1978 a Philadelphia. Suo padre, Joe Bryant è stato anche lui un giocatore di basket che passò diversi anni in Italia tra Rieti, Reggio Calabria, Pistoia e Reggio Emilia. È anche per questo che Bryant parlava fluentemente italiano: passò la sua infanzia nel vicino Stivale, tornando poi negli Stati Uniti per il liceo, che frequentò in un sobborgo di Philadelphia. A 17 anni decise di cercare una squadra in NBA senza passare dal college, come invece fanno la maggior parte dei giovani giocatori, e nel 1996 fu scelto al 13. posto draft dagli Charlotte Hornets, che però lo cedettero subito ai Lakers come parte di uno scambio più ampio.

