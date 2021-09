Si torna in sella. Anche ad Ascona. Dopo un anno di pausa a causa della pandemia, i promotori si rilanciano presentando un evento di alto livello, aperto a professionisti ed amateur. Il CSI, che andrà in scena da giovedì a domenica all’ex aerodromo, ha tutti i requisiti per entusiasmare gli appassionati di equitazione. «Un applauso ai fondatori Manuela e Peter Bacchi, che non potevano certo prevedere il grande sviluppo che avrebbe avuto questa manifestazione - sottolinea il direttore sportivo Rogier van Iersel - . Invece eccoci ancora qui per quattro giorni di gare - da giovedì a domenica - da apprezzare e da seguire con passione. Da una parte l’aspetto sportivo, dall’altra tutto quello che circonda il concorso, il cui sviluppo è naturalmente stato garantito nel corso degli anni da innumerevoli...