Domani alle 17, contro il Nyon, il Lugano ritroverà il parquet amico dopo la pausa per la Nazionale. Non solo. I Tigers, infatti, ritroveranno anche Marco Portannese: da ieri (ma si allenava con la squadra da inizio settimana) è infatti ufficiale il suo ritorno in bianconero. Il già rossocrociato andrà subito a rimpolpare la rosa a disposizione di coach Salvatore Cabibbo. Apparso preoccupato («Ci siamo allenati male questa settimana, diversi problemi fisici ci hanno limitato»), il tecnico italiano dovrebbe ritrovare Jackson, ma probabilmente non Louissaint (ufficialmente è fuori per infortunio, in realtà per preservarsi a beneficio di un suo futuro lontano dall’Elvetico, aggiungiamo noi).

Una giovane risorsaCabibbo, però, sa di potersi girare verso la panchina e buttare nella mischia i più...