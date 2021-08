Cierra è nata il 10 aprile 1998 a Mobile, in Alabama, e ha trascorso tutta la sua carriera scolastica in Alabama, iniziando presso la Blount High School a Prichard, per poi passare allo Shelton State Community College a Tuscaloosa e successivamente la University of Alabama (NCAA I). Nel biennio con l’University of Alabama ha collezionato 61 presenze con 11,6 punti, 4,8 rimbalzi e 2,7 assist di media. Il 24 febbraio 2019 ha messo a segno la sua prima doppia-doppia con 23 punti e 12 rimbalzi a cui ha aggiunto 5 assist, diventando la prima giocatrice di UA dal 2013 a registrare un record di 20-10-5. Cierra ha già ottenuto numerosi riconoscimenti individuali tra cui spiccano: nel 2016 Naismith High School All-America Watch List e McDonald’s All-American; nel 2018 NJCAA Player of the Year, NJCAA Tournament MVP, NJCAA All-American First Team (detiene il record di 135 punti nel torneo e ben 47 in una singola gara); nel 2019 Preseason Second Team All-SEC (votata dagli allenatori).