La Società Riva Basket comunica che ha deciso di chiedere alla SBL la retrocessione in Lega Nazionale B. «Dopo aver attentamente esaminato la situazione venutasi a creare in questi ultimi anni, a causa delle molte e continue partenze per le Università oltre Gottardo, la scorsa stagione non abbiamo potuto schierare ragazze oltre la U20. Malgrado ciò, abbiamo voluto disputare il campionato di Lega Nazionale A e, anche se non abbiamo ottenuto vittorie, siamo stati fieri da quanto fatto da queste ragazze, dall’allenatore e dalla Società: nessuno si è tirati indietro e hanno terminato il campionato dando il massimo e migliorando il livello tecnico», si legge nel comunicato firmato da presidente Francesco Markesch.