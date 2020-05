Per anni mi sono chiesta cosa si provasse a vincere un titolo importante. Con le squadre giovanili ho vinto un bel po’, dopo quei titoli però ho collezionato solo medaglie d’argento. Temevo di essere destinata a immaginare e basta cosa si potesse provare dopo una vittoria. Sapevo però anche che la finale di sabato per noi era un’occasione più unica che rara, forse la più grande mai avuta dal Riva, diventato qualche anno fa Fizzy Riva Muraltese, per alzare al cielo una coppa. Proprio per quello la volevo quella coppa, tanto, forse troppo. E proprio per quello mi ero messa in testa di fare alle mie compagne un discorsone prepartita di quelli che lasciano il segno, non volevo e non potevo correre il rischio che qualcuna non credesse che potevamo farcela. Vero, l’Elfic è primo in classifica. Vero, non lo abbiamo mai battuto. Ma non doveva essere importante. Malgrado pensassi da qualche giorno alle parole, di idee geniali e ispirate non me ne erano venute in mente. Cosa avrei potuto dire? Poi però sono entrata in spogliatoio prima della partita, mancava circa un’ora e mezza alla contesa iniziale, e ho visto gli sguardi delle mie compagne, e i loro occhi. Sembrerà scontato ma ho capito che quel giorno le parole non servivano. Anche se non avessi detto niente, sapevamo già tutte cosa sarebbe potuto succedere. Prima dell’inizio della partita ho chiamato comunque le mie compagne a raccolta, non siamo abituate alle palestre gremite e alle presentazioni delle squadre con fumo finto e luci da discoteca, dovevamo tornare sulla terra e guardarci un’ultima volta negli occhi. «Io voglio la Coppa, voi la volete?» ho chiesto. Mi hanno risposto con un urlo corale a cui ho partecipato anche io. Eravamo pronte. Dopo settimane di preparazione e allenamenti extra organizzati proprio in vista di questa partita, tutto si sarebbe giocato in 40 minuti. Ci prepariamo attorno al cerchio centrale, l’arbitro sta per lanciare la palla. Accanto a me c’è Alexia Rol. È forte. Tra me e me penso: «Speriamo non sia troppo in forma oggi», e le auguro in silenzio di litigare con il ferro del canestro per le due ore successive. Lei forse intuisce perché si gira verso di me e con un sorriso mi chiede: «Ça va?». Ma è seria? Questa non pensa nemmeno di doversi concentrare più di quel tanto per vincere. «Te lo dico dopo» le rispondo in francese. Sorridiamo entrambe, non so se per lo stesso motivo. Basta parole, da questo momento parlerà solo il gioco. Abbiamo preparato una difesa nuova, apposta per questa partita. L’abbiamo tenuta segreta e la mettiamo subito in campo. Funziona! I minuti passano e loro continuano a non capirci molto. Noi invece segniamo, anche da fuori. Facciamo un parziale e andiamo in avanti di 10 punti e anche più. Continuo a guardare il punteggio, quasi non ci credo. Le mie compagne in panchina esultano a ogni canestro, come se fosse il tiro della vittoria. So che l’Elfic non si darà per vinto facilmente e infatti si rifà sotto. Sono sempre più vicine. Davis mi segna in faccia due volte dall’angolo. Mi ribolle il sangue. Cominciano ad assalirmi i dubbi. Non possiamo perderla adesso! Siamo punto a punto. Però siamo sotto. E manca pochissimo. Il coach chiama un time-out, abbiamo una rimessa in attacco e mancano 25 secondi. Ci spiega cosa fare. È un gioco nuovo che loro non conoscono. Torniamo in campo e mi metto al mio posto, o almeno credo. Le mie compagne infatti cominciano a dirmi di spostarmi. Urlano e non ci capisco niente. Guardo l’arbitro, sta già contando. Chiamo la palla io e la ricevo. Dobbiamo improvvisare. La ripasso ad Hansen. Attacca subito, ha davanti tre avversarie, ma segna. Mancano 18 secondi. Non passano mai. Loro riescono a tirare. Sotto canestro ci contendiamo il rimbalzo con le unghie e con i denti. Sbagliano ma riescono a tirare ancora, due volte. Ma la palla non entra. Prendiamo l’ultimo rimbalzo. Suona la sirena. Abbiamo vinto. Lo riscrivo, così magari ci credo. Abbiamo vinto. Ci abbracciamo, festeggiamo. Mi viene da piangere. Anzi, piango davvero. Anche le altre hanno gli occhi lucidi. È il momento delle medaglie e delle coppe. Ho l’onore di alzarle al cielo per prima. Lo sto facendo davvero, sto alzando la Coppa svizzera davanti alle mie compagne di squadra. Provo un mix di emozioni indescrivibili. Adesso so cosa si prova quando si vince. È bellissimo, e lo è ancora di più perché so che anche le altre sentono le stesse emozioni. Stiamo condividendo un momento unico, che non dimenticheremo mai.