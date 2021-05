Il basket sa essere diabolico. Tende al cielo, eppure può sbatterti all’inferno in un attimo. Chiedetelo alla SAM, eliminata in gara-2 di semifinale. Da Friburgo, come già in Coppa Svizzera, e come allora, nuovamente infilata negli ultimi secondi da un tap-in di quel demonio di Cotture. Il tutto dopo una partita giocata prima di rincorsa – solito peccato di inizio partita in casa Spinelli – e poi una volta riagguantata anche condotta, con anzi più di un «match ball» a disposizione. Finiti sul ferro, o in palle perse dal senso poco logico, anche a mente fredda. Questione di dettagli; quelli che avevano pagato grossi dividendi contro il Lugano e che ieri, per la legge del contrappasso, le sono tornati tutti indietro. Gli stessi in cui, guarda un po’, da sempre si annida il diavolo. Di che mangiarsi le mani, soprattutto in un’annata che ha portato gli Starwings in finale. Ma una volta sbollite le logiche e conseguenti emozioni frammiste rabbia e delusione, entrambe ben percepite nei «caldi» corridoi del post partita, in casa Massagno sarà bene ricordare che, tolto quello scorso, monco, questo è l’anno zero di un progetto che ha i suoi orizzonti ben più ampi della finale sfuggita ieri.