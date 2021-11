Matteo Benz era un ragazzino che giocava a calcio nel Cademario. Aveva però capito presto che quello non sarebbe stato il suo sport. Oggi, a 22 anni, è sicuro di aver fatto una buona scelta: si è innamorato del windsurf. «Sono reduce dagli Europei di Marsiglia. Purtroppo, sul piano competitivo, non è proprio andata come avrei voluto. Ad ogni modo, quello che contava di più, almeno per me, era vivere una nuova esperienza. Da questo punto di vista, non ho niente da recriminare. Si è rivelata utilissima in proiezione futura», ha detto il windsurfista del Circolo Velico lago di Lugano. Matteo è da poco tornato dalla trasferta in Francia, affrontata con il compagno di società Elia Colombo e con Sebastian Schärer, un bel terzetto accompagnato dal coach nazionale.

Con l’appuntamento continentale la...