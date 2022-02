Esperto di fiscalità aziendale e servizi finanziari a tutti i livelli, lo zurighese Fabio Oetterli ha assunto dal 2021 un ruolo manageriale nei quadri della FSB, diventando da subito anche delegato Swiss Olympic.

Da dove nasce la sua passione per le bocce?

«Ho cominciato da bambino ad Ambrì, quando trascorrevo le vacanze estive a Quinto. Era per puro piacere, mentre ho praticato il curling a livello competitivo per oltre 25 anni».

Lei ha assunto una carica molto importante in seno alla FSB, che ruota attorno al rapporto con un organo «supremo» per lo sport svizzero come Swiss Olympic. Quali sono le dinamiche?

«Da una parte c’è il Parlamento sportivo, che si raduna una volta all’anno. La Federazione Svizzera di Bocce ne fa chiaramente parte, anche se per il momento con pochi voti, in quanto non...