Il Tribunale arbitrale dello sport (TAS) di Losanna si è pronunciato contro il ricorso presentato dal marciatore italiano Alex Schwazer per sospendere la sentenza di squalifica per doping decisa da Wada e World Athletics. Nel suo appello Schwazer chiedeva la riapertura del processo sportivo e, appunto, la sospensione della squalifica di 8 anni comminata dal TAS nell’agosto 2016 durante le Olimpiadi di Rio. Alla base dell’azione di Schwazer e dei suoi legali c’è la recente ordinanza del gip di Bolzano che aveva scagionato l’atleta dalle accuse di doping, sottolineando presunte scorrettezze della federazione mondiale e della Wada; nel dettaglio l’alterazione dei campioni di urina. Ora è attesa la sentenza finale della Corte federale che deciderà sul futuro di Schwazer: nel caso di una nuova decisione negativa, l’atleta potrebbe rivolgersi alla Corte europea dei diritti dell’uomo, ma con tempi più lunghi che non gli consentirebbero di partecipare a Tokyo 2021.