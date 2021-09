Il ticinese Matteo Benz ha firmato un grande exploit ai Campionati svizzeri di windsurf. Il 21.enne ha infatti sbaragliato la concorrenza sul lago di Silvaplana, laureandosi campione nazionale nella categoria overall, che raggruppa ogni età. Un risultato importantissimo per il giovane esponente del Circolo Velico Lago di Lugano, che nelle varie regate distribuite su quattro giorni - da giovedì 9 a domenica 12 settembre - ha fornito prestazioni costanti, riuscendo a terminare sempre tra i primi quattro. La prestazione del classe 1999, che in passato si era già imposto per ben due volte a livello nazionale nella categoria U21 (nel 2018 e nel 2019), è inoltre di buon auspicio in vista del suo grande obiettivo. Benz è infatti intenzionato a prendere parte alle Olimpiadi di Parigi nel 2024. A tal proposito sarà interessante vedere come il 21.enne si destreggerà ai prossimi Europei, in programma a fine ottobre a Marsiglia. Nella stessa sede, peraltro, prevista proprio per i Giochi estivi francesi.