Dopo l’argento conquistato venerdì da Ajla Del Ponte nei 100 m, nel weekend i Campionati svizzeri di atletica a Langenthal hanno regalato altre gioie al Ticino. Ricky Petrucciani ha vinto il titolo nei 400 m correndo in 45’’69. Tre bronzi sono arrivati grazie ad Emma Piffaretti (US Ascona) nel lungo (6,13 m), Giada Battaini (US Capriaschese) nel peso (12,95 m) e Gian Vetterli (USA) nel disco (51,31 m). Da segnalare il nuovo record svizzero nell’alto femminile stabilito dalla basilese Salome Lang, che ha migliorato il suo primato saltando 1,97m.