Il nuovo campione del mondo nella prova in linea è Julian Alaphilippe. Il francese ha fatto la differenza sull’ultima salita, andando poi a vincere in solitaria. Poco organizzato il gruppo partito alla rincorsa del fuggitivo. Le medaglie meno preziose si sono giocate in volata, con il belga Wout van Aert più veloce di tutti e il nostro Marc Hirschi bravissimo a conquistare il bronzo al fotofinish. Una bellissima soddisfazione per un corridore, l’elvetico, sempre protagonista e autore di una grandissima prova.