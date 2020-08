Per la prima volta nella sua storia il Tour de France si disputerà alla fine dell’estate. Sabato il gruppo scatterà da Nizza in quella che sarà un’edizione con tante montagne. In molti si sono chiesti se la Grande Boucle sarebbe riuscita a partire. Le cifre legate al coronavirus in Francia e in particolare nel dipartimento delle Alpi Marittime non cessano di aumentare. La carovana del Tour si appresta allora a vivere l’evento in un clima difficile. I corridori e le squadre in generale vivranno in una vera e propria bolla e i risultati dei test della COVID-19 saranno controllati da vicino dagli organizzatori. Questi ultimi hanno deciso di rivedere la regola che prevedeva l’esclusione di una squadra in caso di due tamponi positivi in otto giorni.

La festa degli scalatori

Su un percorso che prevede una sola cronometro il penultimo giorno – una gara contro il tempo per metà in salita nella fase finale della Planche des Belles Filles – la Francia sogna un Thibaut Pinot in giallo sui Campi Elisi. I corridori dovranno affrontare la montagna già a partire dalla seconda tappa e per tre giorni di fila con le tappe nelle Alpi del Sud e un arrivo in salita a Orsières-Merlette. E i Pirenei saranno affrontati già la domenica di una prima settimana che si annuncia esplosiva. La lotta si deciderà poi come al solito nell’ultima settimana, quando il gruppo affronterà le Alpi del Nord. Il Grand Colombier lancerà il finale alpino, seguito da Villard-de-Lens, dal col de Loze – inedito sul Tour – e un arrivo a La Roche-sur-Foron alle porte di Ginevra con la salita fuori categoria del Plateau del Glières a 30 km dall’arrivo.

La scelta della Ineos

Tutta la Francia – che attende un successore di Bernard Hinault dal 1985 – spera dunque in Pinot. Il leader della Groupama ha perso una buona occasione di imporsi al Criterium del Delfinato dopo essersi ritrovato in testa della generale a seguito del ritiro di Primoz Roglic. Attaccato da tutte le parti, il francese ha un po’ perso la testa e ha dovuto accontentarsi del secondo posto a 20’’ dal colombiano Daniel Martinez. Al Tour Pinot ritroverà David Gaudu, il campione svizzero Sébastien Reichenbach e Rudy Molard, ciò che gli permetterà di non ritrovarsi troppo in fretta da solo quando la strada inizierà a salire. La Jumbo, con Tom Dumoulin e Primoz Roglic presenta invece al via due potenziali vincitori. Sempre che Roglic si sia completamente ristabilito dopo la caduta al Delfinato. Tra il coronavirus e le insidie della strada il cammino verso Parigi si annuncia lungo e pericoloso. E tanta è ovviamente la curiosità di vedere all’opera Egan Bernal. Il colombiano – vincitore dell’edizione dello scorso anno – non ha però portato a termine il Delfinato a causa di dolori alla schiena. Ma chi si sarebbe immaginato ad inizio mese che Bernal sarebbe stato l’unico leader della Ineos alla Grande Boucle? Chris Froome e Geraint Thomas sono affondati al Giro del Delfinato e andranno a difendere i colori della formazione britannica alla Vuelta (Froome) e al Giro d’Italia. Per quanto riguarda gli outsider, i nomi più gettonati sono quelli dello sloveno Tadej Pogacar, del colombiano Nairo Quintana, del venezuelano Richard Carapaz e del tedesco Emmanuel Buchmann. Pandemia di coronavirus permettendo, naturalmente.

Le incertezze

Montagne vietate alle auto - Il dipartimento della Alpi Marittime è stato classificato «zona rossa» a causa del crescente numero di contagi da coronavirus. Per questa ragione la partenza del Tour da Nizza si terrà davanti a qualche decina di spettatori soltanto in un regime di «semi porte chiuse». Solo due piccole tribune di 50 posti ognuna saranno montate nella zona di partenza vicino alla mitica Promenade des Anglais. Sul percorso delle strade attorno a Nizza l’utilizzo della mascherina sarà obbligatorio per gli spettatori e l’accesso ai colli sarà vietato alle automobili. Per quanto concerne il seguito del Tour, un dispositivo analogo dovrebbe essere riproposto nelle tappe che si terranno in altre «zone rosse», in particolare nell’ultima frazione che si concluderà a Parigi sui Campi Elisi il 20 settembre.

