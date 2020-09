Nessun corridore è risultato positivo ai vari test anti COVID-19 subiti nelle ultime tre settimane. Lo ha sottolineato l’organizzazione del Tour de France dando via libera alla 16. tappa in programma oggi, La Tour du Pin - Villard de Lans di 164 km. Christian Prudhomme, direttore della «Grande Boucle», che all’inizio della scorsa settimana aveva dovuto stare in quarantena perché risultato positivo al tampone, ha intanto ripreso il suo posto di comando.