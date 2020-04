Il Tour de France è vicinissimo al rinvio. Stando a fonti vicine agli organizzatori, la Grande Boucle dovrebbe andare in scena con due mesi di ritardo rispetto a quanto inizialmente programmato. Tradotto, la corsa non si terrà dal 27 giugno al 19 luglio ma dal 29 agosto al 20 settembre. Il percorso dovrebbe rimanere invariato. Resta da capire che ne sarà della Vuelta, in agenda dal 14 agosto al 9 settembre. Va però detto che i responsabili della gara spagnola sono gli stessi del Tour de France. Non è dunque da escludere il posticipo di qualche settimana pure della Vuelta.