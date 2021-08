Un percorso costruito attorno ad una fortificazione con passaggi a strapiombo sul Danubio. E una gran voglia di ottenere un buon risultato. Non solo per dimenticare il «sasso galeotto» che lo costrinse al ritiro un anno fa al Monteceneri. Filippo Colombo non nasconde le sue ambizioni. Guarda, anzi, a questi Europei con grande fiducia. «È la mia prima partecipazione a una competizione in Serbia. Ho rinunciato alla gara a squadre, per concentrarmi sulla prova élite individuale in programma domenica. Sarebbe bello affrontarla con la giusta determinazione. Su questo tracciato particolarmente scenografico sento che posso far bene. Il percorso è superveloce, con salite relativamente corte. Serve esplosività. Mi sono trovato subito a mio agio. Sì, questa competizione si adatta alle mie caratteristiche....