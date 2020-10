Il Comitato di Ticino Basket, preso atto dell’evolversi della situazione sanitaria nel cantone segnatamente dall’incremento dei contagi di COVID-19, ha deciso di sospendere tutte le attività agonistiche a partire dalla categoria Senior fino alle categorie minibasket fino a domenica 8 novembre 2020 (compreso). Pertanto tutti gli incontri in programma da oggi fino al 30 ottobre vengono sospesi e saranno recuperati non appena possibile.

La decisione presa è dettata da diversi fattori tra cui evitare in primo luogo il propagarsi del virus tra le varie società del Cantone. Entro la data fissata il Comitato seguirà con attenzione l’evolversi della situazione ed eventuali provvedimenti che saranno emanati a livello Cantonale, Federale o di Swissbasketball. Nel frattempo le attività di allenamento all’interno dei Club possono chiaramente continuare nel pieno rispetto del protocollo inviato da Swissbasketball per l’attività di allenamento. Nella speranza che durante questa pausa la situazione possa migliorare per poi farci riprendere a partire dal 9 novembre con le qualifiche per la Coppa Ticino, che vi saranno trasmesse nei prossimi giorni.