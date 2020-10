Medaglia d’argento per Linda Indergand nella gara di Eliminator all’Europeo del Monte Ceneri. L’urana ha ceduto il passo solo all’italiana Gaia Tormena. Patrick Lüthi non è invece riuscito a salire sul podio nella gara maschile. Il neocastellano ha chiuso al quarto posto la gara vinta da Titouan Perrin Garnier, campione del mondo in carica. Il francese ha preceduto l’olandese Jeroen Van Eck ed il connazionale Hugo Briatta.