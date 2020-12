Massagno contro Ginevra. La partita di stasera a Nosedo (19.30) è per palati fini. «Siamo le uniche due squadre imbattute del campionato» afferma Marko Mladjan, 27 anni, uno dei trascinatori di questa Spinelli tanto bella quanto ambiziosa, capace di sognare in grande.

Marko, banalmente: si gioca a basket per sfide come questa?

«È una sfida al vertice, sì. Sia noi sia Ginevra vantiamo uno zero alla voce sconfitte. Di più, dopo avremo l’Olympic per cui nello spazio di pochissimi giorni giocheremo due big match. Entrambi in casa, fra l’altro, anche se fa strano dire così viste le porte chiuse».

Ecco, come si vive (quasi) senza pubblico?

«È un campionato particolare, direi. È vero, non giochiamo mai davanti a cinque-seimila persone come avviene in altri Paesi. E forse solo l’Olympic e Ginevra possono...