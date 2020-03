Si legge in una nota: «Alla luce della situazione estremamente incerta che si e manifestata a seguito della diffusione del virus Covid 19 e delle conseguenti misure governative, la cui durata è al momento pure alquanto incerta, attualmente è quasi impossibile pianificare in modo responsabile questo appuntamento internazionale».

«Ne siamo profondamente dispiaciuti», commenta Manuela Bacchi presidente del Longines CSI Ascona. «Dopo aver consultato il nostro partner Longines, abbiamo preso questa decisione per salvaguardare la salute dei partecipanti, del pubblico, dei volontari e di tutti i partner. L'attuale situazione nel nostro paese e nel resto del mondo, nonché l'incertezza per i prossimi mesi rendono a nostro avviso irresponsabile continuare i preparativi per concorso. Ringraziamo Longines per il loro supporto nel rendere possibile questa decisione e ci vediamo nel 2021 più forti e motivati che mai”.