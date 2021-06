I sei corridori svizzeri in lizza non hanno particolarmente brillato. Küng ha chiuso al 49. posto a 1’49’’ con Bissegger che lo seguiva a ruota o quasi. Silvan Dillier ha concluso al 148. rango a 8’10’’, mentre Marc Hirschi ha preso la 180. e ultima posizione a 16’29’’. Finito a terra in una delle cadute collettive della tappa odierna, il bernese sarà presente al via domenica?