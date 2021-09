Julian Alaphilippe, che già si era imposto lo scorso anno ad Imola, ha bissato il titolo mondiale nella corsa in linea. Nelle Fiandre, a Loviano (Leuven in fiammingo, Louvian in francese), il transalpino si è imposto in solitaria, portando a termine un attacco lanciato a 17 km dal traguardo. L’olandese Dylan van Baarle ha vinto lo sprint per il secondo posto davanti al danese Michael Valgren. In campo elvetico Stefan Küng è rimasto con il gruppo dei migliori fino a una cinquantina di km dall’arrivo. Per Marc Hirschi la corsa si è chiusa prematuramente. Il bernese è infatti caduto e si è procurato delle escoriazioni ai gomiti e alle ginocchia. La vettura elvetica non lo ha visto sul bordo della strada e il corridore non ha potuto riprendere la corsa perché la sua bicicletta era inutilizzabile.