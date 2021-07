Swiss Olympic ha annunciato i nomi dei due portabandiera rossocrociati per la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Tokyo 2020, in programma domani dalle 13.00 (ora svizzera). Si tratta della sprinter Mujinga Kambundji, stella della nostra atletica leggera, e dello spadista Max Heinzer. Lo ha annunciato Ralph Stöckli, capo missione elvetico, sottolineando la decisione storica del CIO di poter scegliere due rappresentanti, un uomo e una donna, e non più solo uno. «Questo forte segnale sottolinea gli sforzi del movimento olimpico in materia di parità tra i sessi», ha affermato Stöckli. «Kambundji e Heinzer - ha aggiunto - hanno già dimostrato a più riprese di essere tra i migliori al mondo nelle rispettive discipline. L’atletica leggera, negli ultimi anni, si è sviluppata in maniera incredibile in Svizzera. Mujinga è il volto di questa nuova generazione, rappresentata a Tokyo da trenta atleti. È una figura popolare, carismatica, capace di imporsi ai vertici dello sprint internazionale». Per quanto riguarda Max Heinzer, Stöckli ha spiegato che «vive il suo sogno olimpico in un modo affascinante. La scherma è sempre protagonista ai Giochi. Max è un professionista che rappresenta al meglio gli sportivi delle discipline più piccole, è un modello per molti atleti».