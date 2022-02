La Russia, alla fine, ha fatto irruzione ai Giochi di Pechino. Poco importa se orfana di bandiera sul campo. Il caso di Kamila Valieva ha spianato la strada al Cremlino, dopo che Vladimir Putin – fedele compagno di Xi Jinping – aveva in qualche modo mostrato la via durante la cerimonia d’apertura. Eccola la tempesta perfetta delle XXIV Olimpiadi invernali. Quella tanto temuta dal CIO. No, non manca nulla. L’ombra delle sostanze proibite, per di più in zona medaglie. Un pasticciaccio procedurale. Occidente contro Est. E al centro una figura controversa: una pattinatrice di soli 15 anni – 160 centimetri per 47 chili –, capace di eseguire piroette sconosciute ai colleghi maschi e cresciuta in un ambiente noto per i suoi metodi discutibili. Per taluni, persino disumani. Sullo sfondo, a complicare...