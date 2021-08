«Era importante esserci. E la Svizzera, grazie ad Albane Valenzuela - per lei un 18. posto finale - e Kim Métraux ha onorato l’appuntamento. Non era scontato far parte delle 60 concorrenti al via. La mia speranza è che in futuro ci possa essere anche una rappresentanza maschile. Ma non sarà facile, perché la concorrenza, tra gli uomini, è davvero enorme. Comunque, mai dire mai. Soprattutto se un giorno dovessero allargare la partecipazione»....