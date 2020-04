Kobe Bryant entra nella Naismith Memorial Basketball Hall. L’annuncio è stato fatto dalla stessa Hall of Fame e viene a meno di tre mesi dalla tragica morte del campione i NBA. Con lui consacrati alla gloria anche altri otto cestisti tra cui Tim Duncan e Kevin Garnett, rispettivamente ex dei San Antonio Spurs e dei Minnesota Timberwolves. Insieme a Bryant, Duncan e gli altri, è stato nominato anche lo svizzero Patrick Baumann, per 15 anni segretario generale della FIBA deceduto nel 2018. In uso onore, la Coppa Svizzera è stata denominata Patrick Baumann Cuo p a partire dalla scorsa stagione.