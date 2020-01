(Aggiornato alle 23.57) Kobe Bryant, 41 anni, è morto oggi, domenica 26 gennaio, in un incidente di elicottero a Calabasas, in California, alle 10 del mattino, ora locale, le 19 in Svizzera, mentre si recava alla Mamba Academy, l’accademia di basket fondata dal campione, per una mattinata di allenamenti. A bordo era presente anche la figlia, Gianna Maria, di 13 anni. La conferma ufficiale è arrivata dalle autorità cittadine.