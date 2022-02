Ieri Dusan Mladjan si è svegliato con l’amaro in bocca. «Brucia ancora. E ancora brucerà». Sì, la finale di SBL Cup persa domenica a Montreux contro l’Olympic Friburgo, con 9 punti di vantaggio dilapidati negli ultimi due minuti, ha fatto male alla SAM Massagno: «Il viaggio di ritorno non è stato dei più piacevoli, eravamo delusi», racconta Dusan. Uno che di finali, titoli e coppe se ne intende come pochi in Svizzera.

Una volta su cento«È difficile analizzare la partita a mente fredda, perché ancora non si è raffreddata», spiega Mladjan. «Per 38 minuti abbiamo fatto tutto giusto. Anzi, direi per 78. Non bisogna infatti dimenticare la semifinale di sabato con il Neuchâtel. Non era scontato vincerla e noi l’abbiamo dominata. Poi, in quegli ultimi 120 secondi della finale, la luce si è spenta....