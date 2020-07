La ginnastica ritmica nazionale sta vivendo in queste ultime settimane una situazione molto delicata: nei mass media elvetici sono apparse testimonianze e prese di posizione da parte di ex ginnaste della squadra nazionale a denuncia dei metodi di allenamento praticati dalle allenatrici; oltre alle accuse sono apparse anche dichiarazioni di altre ex ginnaste a favore delle allenatrici.

La Federazione Svizzera di Ginnastica (FSG) ha reagito a questa situazione prendendo alcuni provvedimenti immediati volti a tutelare le attuali ginnaste, e disponendo un audit esterno che dovrà indagare approfonditamente l’intero mondo della ginnastica ritmica nazionale dal 2010 ad oggi.

L’Associazione Cantonale Ticinese di Ginnastica (ACTG), come altri attori della ginnastica, è molto preoccupata per quanto sta accadendo nella ginnastica ritmica nazionale e in generale condanna qualsiasi atto di violenza e abuso contro l’integrità fisica e psicologica della persona, riconoscendo i valori fondamentali della Carta etica dello sport.

Il Comitato Direttivo dell’ACTG ritiene che in questo momento così delicato sia fondamentale fare chiarezza su tutti gli aspetti emersi in queste settimane: ci affidiamo dunque all’audit disposto dalla Federazione, che in parte ci vedrà direttamente coinvolti per il nostro Centro Regionale. Quando i risultati dell’audit saranno noti la FSG, così come l’ACTG, potranno fare le proprie valutazioni e adottare le necessarie misure.

