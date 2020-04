Chiara Cantoni, che nel 2018 aveva vinto una medaglia d’oro ed una d’argento nel 4 di coppia alla Coppa della gioventù di Cork (Irlanda) e che lo scorso anno si era laureata campionessa europea a Ioannina (Grecia) nel doppio pesi leggeri in compagnia dell’argoviese Olivia Nacht, ha saputo coniugare gli impegni scolastici (liceo) con quelli sportivi. Questa è la sua filosofia: «So perfettamente che la scuola è importante. So che dovrebbe essere messa in primo piano. So che sbaglio a non fare così. Ma sono dell’idea che tutte le emozioni che può darmi il mio sport non valgono un pezzo di carta».

Chiara (classe 2000, 169 cm di altezza) è appena tornata da uno stage di sei mesi in Australia per affinare le sue conoscenze dell’inglese e per apprendere alcuni segreti nella preparazione sportiva presso uno dei più blasonati club universitari di Sydney, ossia l’UTS Haberfiel. Purtroppo, i violenti incendi che si erano sviluppati in modo esponenziale, soprattutto nella parte sud-orientale della nazione, in particolare negli stati di Victoria e del Nuovo Galles, hanno non poco condizionato gli allenamenti all’esterno.

Sei appena tornata da un soggiorno linguistico in Australia, durante il quale hai avuto modo di allenarti, seppure con mille difficoltà, per prepararti al meglio in vista della nuova stagione. Ci puoi descrivere come hai vissuto questi mesi trascorsi nella terra dei canguri?

«L’Australia è stata un’esperienza meravigliosa. Purtroppo, per via di tutti i problemi causati dagli incendi, ho avuto qualche difficoltà ad allenarmi negli ultimi mesi. In ogni caso, coronavirus permettendo, sono molto motivata nel recuperare e migliorare nei prossimi mesi».

Sei reduce da una stagione estremamente positiva, la prima nella nuova categoria élite, coronata dal titolo europeo nel doppio pesi leggeri di Ioannina. Ci puoi tracciare un tuo personale bilancio?

«Sono molto soddisfatta della scorsa stagione anche se si può sempre puntare più in alto. Le gare nazionali sono andate abbastanza bene, ma il doppio fatto agli Europei è stata la ciliegina sulla torta che mi ha fatto concludere al meglio la stagione. Medaglia o no, credo di aver trovato una compagna di barca davvero eccezionale con la quale spero di poter fare altre barche in futuro».

In questi mesi hai avuto modo di constatare dal vivo” lo stato di salute del canottaggio australiano. Che differenze hai riscontrato rispetto a quanto viene svolto in Svizzera, soprattutto nella preparazione?

«Il canottaggio è canottaggio in tutto il mondo. Non ci sono particolari differenze. Il club resta sempre una grande famiglia. L’unica differenza che ho notato è che il canottaggio viene proposto come sport dalle scuole. Esistono dunque le schoolboat. Da noi invece la scuola non ha nulla a che fare con quel che fai al di fuori degli orari scolastici».

Come viene considerato il canottaggio in Australia?

«Il canottaggio in Australia è un po’ più popolare rispetto alla Svizzera. Con questo però non intendo dire che sia uno sport conosciutissimo dai non addetti ai lavori».

Ammesso che si possa riprendere l’attività agonistica in tempi non troppo lontani, a che punto ti trovi con la preparazione?

«Devo impegnarmi. Ho tanto da recuperare e tanti obiettivi che vorrei raggiungere una volta superata questa emergenza sanitaria».

Hai già avuto modo di prendere contatto con lo staff tecnico della Federazione svizzera?

«Si, grazie a Paola Grizzetti sono rimasta un po’ in contatto anche quando ero in Australia (per esempio mandando i vari test che venivano fatti su ergometro). Tuttavia le selezioni saranno a Mulhouse».

Il coronavirus che ormai si è sparso nel mondo intero ha condizionato l’inizio stagione, ma potrebbe avere effetti spiacevoli anche nel periodo estivo. Come viene vissuto questo grosso problema all’interno della Federazione?

«Al momento il Ticino a chiuso tutte le società sportive, compreso il nostro club. Questo significa che non possiamo fare uscite in barca o allenarci in palestra. Per quanto mi riguarda io ho iniziato un lungo periodo di convivenza con un ergometro della palestra. Devo dire che la cosa non mi rallegra tanto, ma un modo per allenarsi bisogna in ogni caso trovarlo. Il problema, naturalmente, non riguarda solo il Ticino, ma a questo punto tutta la Svizzera».

A partire dai Giochi Olimpici di Parigi, nel 2024, la categoria dei pesi leggeri dovrà lasciare il posto al «coastal» e al «beach rowing». Quali le tue riflessioni a questo proposito?

«Come peso leggero mi sembra ovvia la mia opinione. È un vero peccato».

Rivolgo anche a te la domanda che ho già posto al compagno di società Neel Bianchi. Qual è stato il ruolo di Paola Grizzetti nella tua crescita sportiva?

«L’ho già detto, ma lo ribadisco. Senza Paola non sarei andata da nessuna parte. Oltre ad essere una brava allenatrice, è una persona che mi conosce molto bene. E, soprattutto, sa anche come gestire il mio pessimismo».

La tua esperienza con l’argoviese Olivia Nacht ha dato risultati eccezionali. Pensi di poterla avere ancora come compagna di viaggio anche quest’anno?

«Non è un’opzione da escludere, ma mi devo davvero impegnare. E sono molto motivata per farlo».

Quali i tuoi obiettivi per la nuova stagione?

«Per la nuova stagione il primo grande obiettivo è quello di recuperare bene. Vorrei insomma avere i numeri necessari per stare nella squadra nazionale. L’obiettivo sarebbe il Mondiale U23 che non avevo raggiunto l’anno scorso. Poi si vedrà».

©CdT.ch - Riproduzione riservata