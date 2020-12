Svizzera e Serbia sono sul 90 pari. Marko Mladjan attira due avversari sotto il tabellone e scarica nell’angolo sinistro per il fratello Dusan. A tre decimi dalla fine, il suo tiro accarezza la retina, regalando ai rossocrociati un’impresa clamorosa nelle qualificazioni agli Europei del 2022. «Il più grande canestro nella storia del basket svizzero», grida il telecronista della FIBA. Ce lo siamo fatti raccontare dal suo autore.

Su quell’ultimo pallone è incisa la storia del nostro basket, ma anche quella di una famiglia. La storia dei Mladjan. Di Dusan e di Marko, per la prima volta in campo contro la «loro» Serbia. Dusan, 34 anni, è nato a Belgrado. Marko, 27, è venuto al mondo in Ticino, dove il padre Milan, ex nazionale jugoslavo ed eccelso tiratore, si trasferì nel 1989 per chiudere la carriera...