Correre sulle montagne, in completa libertà godendosi scenari mozzafiato. È ciò che offre lo Scenic trail che dalla prima edizione del 2014 con 150 atleti al via è arrivato agli oltre 2700 dell’ultima edizione tenutasi nel 2019. Quest’anno tutto era pronto e se non ci fosse stata la pandemia a bloccare ogni cosa, una nuova ciliegina, quella della 100 Miglia, avrebbe arricchito il già ricco programma dello Scenic. Un percorso che è stato provato negli scorsi giorni da alcuni atleti top.

Immaginiamo questa situazione. Sono le 7.00 di un lunedì mattina e suona la sveglia. Dopo esserci sgranchiti per qualche minuto decidiamo di alzarci e di andare a fare colazione: caffè e croissant. Dopodiché ci dirigiamo in bagno, laviamo i denti e ci infiliamo un paio di pantaloni sportivi e una maglietta. Camminiamo...