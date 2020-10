Che il VC Monte Tamaro ami le grandi sfide non è certo un mistero. Che un piccolo velo club di periferia riesca a guadagnarsi la fiducia delle autorità politiche, di un grande istituto bancario (BancaStato) e dell’ente turistico cantonale non stupisce affatto. Soprattutto se l’avallo arriva dall’Unione ciclistica europea. Così, oggi, a Bellinzona, sono stati presentati i Campionati europei di Mountain-bike, che si terranno al Monteceneri dal 15 al 18 ottobre.

Saranno nove le gare che segnano il ritorno del grande ciclismo alle nostre latitudini. E il clou della manifestazione sarà in programma sabato 17 ottobre con la disputa delle prove di cross-country élite (femminili e maschili) per le quali sono annunciati i migliori specialisti. Tra questi, naturalmente, spiccano i corridori delle compagini rossocrociate che in questi giorni sono impegnate in gare di Coppa del mondo a Nove Mesto (Cechia) e che dal 7 all’11 ottobre saranno in Austria (a Saalfelden Leogang) per i Mondiali. I nomi sono noti: alludiamo ai vari Nino Schürter, Thomas Litscher, Lukas Flückiger e naturalmente il nostro Filippo Colombo, che ormai si batte ad armi pari con l’élite. Tra le donne, oltre alla mitica Jolanda Neff, dovrebbero esserci atlete del calibro di Sina Frei, Alessandra Keller e Linda Indergand.