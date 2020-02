Le giornate si stanno allungando anche a Reykjavik, capitale dell’Islanda. «Ora c’è luce dalle 10 alle 17, non è male», ci dice Roberto Kovac, cestista momò trasferitosi lì a inizio gennaio dopo una parentesi in Croazia. Lo abbiamo intervistato.

Robi, raccontaci il tuo primo mese in Islanda.

«È un’esperienza molto bella e particolare, in campo e fuori. Per fortuna vivo a Reykjavik, una città abbastanza grande, dove non mancano le occasioni per trascorrere piacevolmente il tempo libero. C’è vita, diciamo. Nella capitale abitano 200 mila persone, circa i due terzi dell’intera popolazione islandese. Il paesaggio è bellissimo, diverso. Niente alberi, tante rocce, il ghiaccio. Le condizioni meteo, poi, cambiano repentinamente anche cinque volte al giorno: ti svegli con la pioggia, poi esce il sole, quindi arriva una bufera di un’ora e ti ritrovi con 20 centimetri di neve. Appena sono arrivato qui, ad inizio gennaio, il sole sorgeva a mezzogiorno e faceva già buio verso le 15. È stato un po’ traumatico, ma ora abbiamo ben 7 ore di luce. E ogni giorno si sottraggono 5 minuti in più alle tenebre».

L’Islanda era nel tuo destino...

«In effetti avevo già firmato una prima volta con l’IR Reykjavik in agosto, durante la campagna europea della Nazionale. Poi è arrivata l’offerta del Cibona Zagabria, un club di grande tradizione, in un campionato prestigioso. Non potevo lasciarmi sfuggire l’occasione: ho sciolto l’accordo con gli islandesi e sono andato in Croazia. Lì l’avventura è partita bene, ho disputato delle buone gare, poi in dicembre abbiamo perso 3 o 4 partite di fila e sono cambiate tante cose. Il club ha ingaggiato nuovi giocatori e il mio minutaggio si è ridotto. Ho così chiesto di andare via: non ho più vent’anni, non posso starmene in panchina ad aspettare la mia occasione. Volevo giocare, ritrovare il ritmo a cui ero abituato. Ho provato a ricontattare il Reykjavik e abbiamo subito trovato un nuovo accordo. Dopo due partite d’adattamento, ho ingranato, segnando 25 punti nella terza gara e 40 nella quarta. Ora siamo settimi in classifica. Giochiamo ancora domenica, poi tornerò in Svizzera e mi unirò alla Nazionale».

Si sente spesso parlare bene del campionato islandese. Puoi confermarlo?

«Il livello è simile a quello della LNA elvetica, ma c’è più interesse. La copertura mediatica è molto maggiore: ogni venerdì, per fare un esempio, c’è uno show televisivo di 3 o 4 ore interamente dedicato alla pallacanestro. La gente conosce il nostro sport, i suoi protagonisti. In campo ho incontrato diversi giocatori che avevo già incrociato in Svizzera. E da noi militano alcuni stranieri passati dall’Islanda. Questo conferma la somiglianza tra i due tornei. Ma la visibilità di cui gode il basket islandese può aprirti qualche porta in più».

Il basket ti permette di esplorare il Paese in lungo e in largo?

«Cinque squadre si trovano a Reykjavik e altre sono a un’ora e mezza di distanza. Ci sono solo due trasferte davvero lunghe: una di 6 ore verso il profondo nord, ma l’ho evitata perché ero ancora a Zagabria. L’altra, di 3-4 ore in direzione sud, arriverà prossimamente. Sono curioso di scoprire posti nuovi, qui è tutto affascinante. Infatti tanti amici ticinesi si sono già prenotati per venirmi a trovare. Quando ero in Croazia non mi chiamava nessuno, ora spuntano tutti (ride, ndr.). Battute a parte, li ospiterò volentieri. Ma nei prossimi giorni, come detto, sarò io a tornare in Svizzera per le qualificazioni all’Euro 2021».

Qualificazioni raggiunte proprio a spese dell’Islanda, con una storica rimonta lanciata da te...

«Infatti qui in Islanda, ad ogni partita, trovo un avversario o un tifoso che si ricorda di quella mia prestazione e mi maledice bonariamente. Ora ci aspettano due partite molto importanti, prima in Georgia (il 20 febbraio, ndr.), poi a Friburgo contro la Finlandia (il 23). Appena è uscita la lista dei convocati ho chiamato un po’ di compagni per tastargli il polso. Siamo tutti motivatissimi, abbiamo davanti a noi un’occasione storica. La voglia di fare bene c’è, ora speriamo di arrivare tutti in forma».

Riesci a seguire il campionato svizzero? Che idea ti sei fatto?

«L’impressione è che Friburgo sia ancora troppo forte e questo toglie un po’ di succo. Il Ginevra ha un grande budget, ma cambia sempre troppo da una stagione all’altra: così è difficile creare un gruppo affiatato e una mentalità vincente. Friburgo insegna: la continuità aiuta. Mi piace il Neuchâtel, l’unico club ad aver seriamente ricostruito partendo dai giovani. È proprio questo che mi preoccupa da diversi anni: da noi si vedono pochi giovani».

E le nostre due squadre?

«Mi piace che Massagno punti tanto sui ticinesi. Dopo Molteni manco solo io? Chissà... Scherzi a parte, i giocatori locali possono aumentare l’attaccamento dei tifosi e portare più gente alle partite. La SAM ha conosciuto alti e bassi, ma è forte e le auguro di vincere la semifinale di Coppa. Il Lugano, invece, non lo capisco. In una stagione di transizione, nella quale non vinceranno comunque niente, i Tigers potrebbero dare spazio ai giovani, a costo di arrivare noni invece che ottavi, investendo sul loro futuro e mettendo da parte dei soldi per la prossima stagione».

